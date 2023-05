Aj napriek tomu, že už roky žijú v rozdielnych mestách, speváčka Ilona Csáková (52) a vdova po spevákovi Karlovi Gottovi (†80), Ivana (47), sú už roky nerozlučnými kamarátkami. Povrávalo sa však, že nie vždy to tak bolo.

Ilona, ktorá si založila rodinu kvôli kariére pomerne neskoro, vraj na kamarátku a jej šťastie po boku známeho speváka, žiarlila.

Totiž aj napriek tomu, že si Ilona Csáková užíva život v rodine a spolu s manželom Radkom vychováva dvoch synov, na svoju kamarátku Ivanu Gottovú žiarli. Dôvod? Vraj Ivane tak trochu závidela usporiadanú rodinu. Ako to teda bolo naozaj?

„Bytosť ktorú máte úprimne rada – tej predsa z logiky veci nemôžete závidieť, ale naopak, priať len to najkrajšie,“ povedala pred časom pre náš týždenník Ilona, ktorá sa dokonca neváhala kvôli manželovi presťahovať z centra Prahy do okrajovej časti Brna a bývať takmer pod lesom. „Naše priateľstvo pretrváva, aj keď už sa tak intenzívne nevídame, ako keď sme boli slobodné a bezdetné. Je to prirodzené. Každé obdobie v živote má svoje priority.“