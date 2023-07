Speváčka Dara Rolins má z predchádzajúceho vzťahu s hudobníkom Matějom Homolom dcéru Lolu, ktorá tento rok oslávila sladkých 15 rokov. Je priam neuveriteľné, ako ten čas beží, a z Loly sa pomaly, ale isto stáva krásná mladá žena.

Dara Rolins nedáva fotky svojej dcéry až tak často na sociálne siete, o to viac sú vzácnejšie, keď sa rozhodne urobiť výnimku. Nedávno sa pochválila fotografiou z fotenia, na ktorom mala Dara a jej dcéra Lola šaty ako z rozprávky. Na fotografiách je vidieť, že Lola sa stále viac podobá na svoju slávnu mamu, ale aj to, že keby ste nevedeli, ani by vám nenapadlo, že ide o mamu s dcérou. Dara totiž vyzerá neskutočne mlado a sviežo.