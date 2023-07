Eriku Eleniak (53) nafotili paparazzi v Kalifornii počas prechádzky so psom. V tričku s krátkymi rukávmi odhalila množstvo tetovaní, ktoré jej pribudli od čias účinkovania v úspešnom seriáli z 90. rokov.

Ako píše život.sk, herečka, ktorá sa v Baywatchi preslávila ako Shauni McClain je síce stále krásna, avšak poriadne zmenená. Síce je aktívna na sociálnych sieťach, veľmi sa na verejnosti neukazuje. V apríli sa podelila o to, že bojuje so starnutím a vyrovnáva sa so všetkými zmenami, ktoré s tým prichádzajú.

"Práve teraz prechádzam mnohými liečebnými procesmi a jediná vec, ktorú vieme o živote konštantne, je, že nič nie je konštantné," povedala vtedy vo videu na Instagrame. Aj teraz zverejnila video, v ktorom bola nešťastná z článkov a fotiek, ktoré jej urobili pri prechádzke so psom. Ľudia ju komentovali, že vyzerá príšerne a staro.

Podľa nás vyzerá fajn, len inak. Čo poviete? Pozrite si ju v našej galérii.