Po skončení kovidu začal tento rok pre obľúbeného speváka nie veľmi úspešne, čo sa týka pracovnej stránky. Hneď v januári musel opätovne zrušiť všetky koncerty pre zranenie nohy. „Milí priatelia, je mi veľmi ľúto, že už druhýkrát musíme prekladať koncerty, ale moja noha je momentálne v stave, že na nej nemôžem ani stáť, dokonca ani sedieť,“ zverejnil informáciu Richard Müller na sociálnych sieťach s tým, že koncerty bol prvýkrát nútený zrušiť v decembri pre chrípkovú epidémiu, píše portál Život.

Zdroj: EMIL VAŠKO Spevák s partnerkou Vandou Wolfovou

Následne sa fanúšikom opäť prihovoril vo februári na svojom facebookovom profile so slovami: „Tak som sa na vás tešil a takto to dopadlo. Minimálne šesť týždňov sa neuvidíme. Želám vám veľa zdravia, lebo to je to najdôležitejšie. A ďakujem doktorovi aj celému kolektívu v nemocnici v Dunajskej Strede za skvelú starostlivosť.“