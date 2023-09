Herečka Diana Mórová (53) sa ešte v auguste roku 2009 po šiestich rokoch spolužitia rozišla so svojím druhom Jurajom Mokrým. Paradoxne, odvtedy oficiálne nemala po boku žiadneho muža. Prečo je už roky sama?

Napriek tomu, že Diana na ľudí pôsobí ako sexi dračica s ryšavou hrivou a jej talent je tiež do očí bijúci, v láske šťastie nemá a podľa dostupných informácií už roky žije v domácnosti len s jej 17-ročným synom Quidom, ktorého má zo vzťahu s moderátorom a zabávačom Jurajom Mokrým.

Dokonca pre Plus JEDEN DEŇ pred časom priznala, že na samotu si doslova zvykla, aj keď do vankúša vraj občas plače.

„Stále som sama. Asi ma tam hore niečo chráni, lebo sa tým moja myseľ nezapodieva. Venujem sa synovi, práci a nemám myseľ zapratanú takýmito vecami,“ povedala sympatická herečka, ktorá priznáva, že od šestnástich rokov mala v kuse dlhoročných partnerov. Napriek tomu nezúfa a vraví, že síce nikdy nemala takúto dlhú pauzu, ale asi to tak malo byť. „Netreba to siliť a pýtať sa, prečo nemám frajera, a hľadať ho. Ono to príde,“ povedala.

Zdá sa však, že aj život bez „pána tvorstva“ jej vyhovuje. „Nikoho som nikdy nehľadala, vždy to prišlo samo. Nemôžem sa dostať do situácie, že niekoho budem chcieť. Vtedy to podľa mňa nebude fungovať.“