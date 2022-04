"Nechceme Vašu ľutosť, chceme Váš rešpekt." To je odkaz, ktorý Leticia Calderón napísala pod fotku so svojim synom, ktorí sa narodil s Downovým syndrómom. Herečka nikdy netajila, že ju to zo začiatku trápilo a bolo veľa dní a nocí, ktoré preplakala, no napokon sa tejto situácii postavila čelom a začala si študovať všetko o tejto genetickej poruche.

Zdroj: archív Leticia Calderón ako Esmeralda

Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu zverejnila 53-ročná herečka fotku, z ktorej láska doslova srší. A okrem toho treba povedať, že Esmeralde síce pribudli za tie roky od ukončenia telenovely vrásky, no šarm má stále rovnaký.

