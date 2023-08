Slovenská herečka Karin Haydu je už dlhšiu dobu šťastne zadaná s o 15 rokov mladším mužom. Posledný známy vzťah, ktorý mala, bol s finančníkom Rastislavom Podhorcom, ale to je už dávna minulosť. Karin momentálne randí s 31-ročným Davidom, ktorý pochádza z Banskej Štiavnice.

„Zoznámili sme sa úplne klasicky, ako to už býva – cez spoločných priateľov. Pamätám si prvý moment, my sme sa už poznali predtým veľmi dlho, takže vedela som, kto to je. Bol to pekný muž, veď aj je pekný muž, ale nejak som ho neriešila práve kvôli tomu veku.“ priznala Karin pre Topky.sk.