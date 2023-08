V televízii Markíza strávila prakticky polovicu svojho života a vyzerá, že v nej bude dlho pôsobiť aj naďalej. Danica sa divákom pravidelne prihovára zo spravodajstva a jej prejav je za tie roky poriadne vycibrený a profesionálny. Mnohé mladšie moderátorky k nej môžu vzhliadať ako k moderátorskému vzoru.

Vie si predstaviť aj život mimo obrazovky.

Nejedlá kedysi povedala, že by si vedela predstaviť aj život mimo obrazovky a mohla by prekvapiť aj ona sama. Trebárs sa pustí do vlastného biznisu. Hovorilo sa o podnikaní v gastronómii. Vyzerá to tak, že vlohy aj vzťah k tomuto odvetviu by mala – na jednom zo stretnutí s redaktorkou Šarmu v minulosti prišla s milou pozornosťou: vlastnoručne pripraveným sirupom z levandule. „Ja som robila sirup a Alexander ozdobil fľaštičku,“ pochválila vtedy manžela...

