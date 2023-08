Najznámejší princ z legendárnej Popolušky, Pavel Trávníček, sa okrem herectva venuje aj dabingu, moderovaniu a pričuchol si aj k režisérskemu kreslu. Narodil sa v obci Konice u Prostějova. Do povedomia divákov sa dostal hlavne vďaka známym českým rozprávkam, ako sú nezabudnuteľné "Tri oriešky pre Popolušku" alebo "O šťastí a kráse", ale zahral si aj v rozprávke "Tretí princ".

Zdroj: ARCHÍV Pavel Trávniček získal rolu princa v rozprávke Tři oříšky pro Popelku, pretože sa podobal na slávneho francúzskeho herca Alaina Delona.

Búrlivý súkromný život

V rozprávkach je z neho čestný princ, ktorý hľadá tú jedinú princeznú, ale v skutočnom živote jeho milostný život až tak rozprávkovo nevyzeral. Jeho úplne prvou manželkou bola herečka Simona Stašová, dcéra legendárnej Bohdalovej. Ich manželstvo však nevydržalo a Simona sa k celému vzťahu vyjadrila po svojom: "Ja som si vzala princa, ale s princmi sa hrozne hlúpo žije. Chcela som žiť v rozprávke, ale to sa nedá."

Kým Simona Stašová sa spravidla o manželstve s "princom" Pavlom príliš baviť nechce a len naznačuje, že to bola ľudovo povedané slušné Taliansko, Trávníček sa teraz prekvapivo pustil do pomerne podrobného rozboru dôvodov, prečo sa vzťah rozpadol.

"Bolo to také herecké manželstvo a je pravda, že cesta Simony bola iná, než tá moja. Dlho ju poznalo len málo ľudí a svoje obdobie zažíva až dnes," prezradil v rozhovore pre média v roku 2015. On bol na vrchole slávy, ktorú mu priniesla úloha princa v Popoluške, a Simona v tej dobe ešte nezbierala také ovácie ako dnes. "U mňa to bolo naopak, začal som veľmi sprudka a potom som s tým žil celé roky," hovorí Pavel. Trávníček tiež naznačil, že dôvodom, prečo manželstvo skrachovalo, bolo zrejme aj to, že jeden z nich (zrejme on) bol skrátka trochu dominantnejší. "Vždy sa jeden z tej dvojice stane takým trošku dominantným a začne tomu druhému riadiť život, čo by mal hrať, čo by nemal brať a tak. To je veľká chyba," tvrdí večný princ Pavel, píše Čas pre ženy.

