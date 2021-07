Komička Evelyn nikdy nepatrila k ženám s mierami 90-60-90, no ani k tým, ktoré by sa za svoju postavu hanbili. Blondínka to robí presne naopak. Svoju postavu krv a mlieko a aj hrudník, ktorý má poriadne obdarený, vystavuje neustále na obdiv. Fotku, ktorú ale zverejnila najnovšie, mnohým doslova vyrazila dych a našli sa aj takí, ktorí to tvrdia, že to už naozaj prepískla!

Zdroj: instagram.com/ Evelyn Evelyn nemá problém vyjsť von aj bez make-upu.

"Mám ťa rada, ale táto fotka je príliš nevkusná, sorry," napísala Evelyn jedna z jej sledovateliek. "Uf, tak toto je už tú mač, sorry," pridala sa ďalšia. "Evka, táto foto pôsobí vulgárne. Meníte žáner z komédie na erotiku?" spýtala sa fanúšička komičky. Tak čo poviete, prepískla to fotkou alebo nie?