Aj evelyn sa stala obeťou Keto diéty a firmy, ktorá ju propaguje na slovenských známych ľuďoch bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Pri Katke Koščovej bola aspoň pravda to, že naozaj schudla. Nie však s tabletkami, ale stravou a cvičením. Viaceré osobnosti zapletené do tohto podvodu sa už k tomu vyjadrili.

Teraz uviedla veci na pravú mieru komička Evelyn. „Každý deň mi od vás chodia desiatky správ od vás, ako je to možné, že som schudla 30 kíl z Keto tabletiek. Nie je to pravda. Je to lož. Deti, kebyže ja viem tajomstvo chudnutia a schudnem 30 kíl, tak som úplne inde,“ hovorí Evelyn vo videu.

