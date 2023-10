Mali ste aktívne cestovateľské leto ale ani počas jesene neoddychujete. Čo všetko ste prešli a chystáte sa ešte niekam? Čo pekného ste v exotike zažili?

Počas leta sme si splnili ďalší cestovateľský sen, navštívili sme Peru, bájnu Machu Pichu a samozrejme naše Tatry, či Podbanské. Počasie bolo tento rok mimoriadne krásne a tak sme si poriadne leto užili.

Martin, žiaľ, kvôli chorobe máte vraj už problémy s chôdzou. Dali sa zvládnuť náročné túry po Peru a ostatných miestach a krajinách?

Martin: Všetko som zvládal. Pomaly, svojim tempom. ...s pomocou sprievodcu, ktorý sledoval každý môj krok.

Iveta: Nedávno ma veľmi potešilo, ako mi jedna pani na ulici povedala, že keď si jej manžel, ktorý má rovnako problémy s chôdzou a pohyblivosťou, prečítal, ako môj Martin zvládol Machu Picchu, zahlásil, „že keď to dal Malachovský, dá to aj on". A my mu veľmi držíme palce, všetkým, ktorí s usilujú prekonať svoje hranice.