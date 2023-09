Adriana Poláková sa približne pred dvoma rokmi rozhodla, že definitívne končí v Markíze s moderovaním a začne si žiť svoj sen. Presťahovala sa k priateľovi Christianovi do Rakúska, kde si spoločne kúpili kaštieľ, ktorý prerobili na útulný penzión. No a zdá sa, že zamilovaný párik bude už o pár mesiacov pracovať na svadbe. Polákovej zásnuby boli nečakané a šokujúce. Vieme, ako prebiehali.

„Bol to deň ako každý... Nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo chystá. Najprv prišiel s kyticou ruží, ale keďže mi bežne len tak donesie kvety, stále som nič netušila. A vtom si pokľakol a vytiahol z vrecka prsteň. Keď som sa spamätala zo šoku, povedala som áno," prezradila Poláková pre markiza.sk. A či bude svadba do roka a do dňa, sa nechajme prekvapiť.

Foto z kaštieľa v galérii>>>