Influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková so svojim manželom Reném ukázali ako vyzerá ich malý Dionko.

Influencerka Zuzana Plačková so svojim manželom Reném na svoje vytúžené bábätko dlho čakali. Odkedy je ale ich prvorodený syn Dion na svete, dvojica nikdy nepôsobila šťastnejšie a spokojnejšie. Mnohé slovenské celebrity sa radi pochvália svojimi deťmi na sociálnych sieťach, ale nájdu sa aj také, ktoré sa rozhodnú, že tváričku vlastných detí neukážu.

K takýmto rodičom patrila aj Zuzka s Reném, a to aj napriek tomu, že ich malý Dionko má svoj vlastný Instagram. Vždy mu tváričku prekryli smajlíkom, alebo ho jednoducho odfotili tak, že ho nebolo vidieť. Nedávno však René pridal foto so svojim synčekom rovno z vane! Všetci jeho verní fanúšikovia sa zhodli, že malý Dion je celá mamina, a my s nimi súhlasíme. A vy?