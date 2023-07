Verili by ste, že urastený herec bol kedysi škaredým káčatkom? Keď bol dieťaťom, chorľavel, bol neduživý, bledý, chudý a nízky. Na dôvažok sa narodil v auguste, tak bol v triede najmladší.

Pre týždenník Život pred časom povedal: „Trpel som rôznymi alergiami, častými angínami. Keď som mal šestnásť rokov, vyzeral som ako desaťročný žiak. V osemnástich mi tipovali trinásť rokov. Mal som pocit, že som schytal všetko to najhoršie. S obdobím dospievania sa totiž spája aj problematická pleť a ja som bol samé akné.“

Všetko sa ešte zhoršilo, keď ho rodičia poslali študovať na matematické gymnázium v Bratislave. „Býval som na chlapčenskom internáte. Nebol som vysoký dva metre ako niektorí moji spolužiaci ani som nemal široké ramená. Naopak, bol som malý, chudý a na dôvažok ma zaškatuľkovali ako Maďara z Galanty,“ priznal.

Tak prvé dva roky na internáte preplakal. „Bolo to náročné obdobie. Hľadal som si miesto v chlapčenskej partii, doslova som o to miesto bojoval. Musel som byť šikovný a diplomat a s každým byť zadobre, to bola jediná šanca, ako prežiť.“ Na izbe býval s chlapcami zo Záhoria. Boli to vraj poriadni bitkári a Juraj bol ten, kto chladil vášne.