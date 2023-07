Slovenský divadelný, filmový a dabingový herec Vladimír Kobielsky patrí medzi najpopulárnejších hercov, pre ktorého je práca zároveň hobby. Rodák z Čiernej nad Tisou vyštudoval herectvo na Divadelnej fakulte VŠMU. Už v školských inscenáciách vzbudil pozornosť doma i v zahraničí, na súťažiach a festivaloch vysokých hereckých škôl. Odvtedy sa objavil vo veľkom množstve divadelných hier, jeho hlas sme počúvali v dabingu a s časom sme ho začali vidieť aj na televíznych obrazovkách.

Zabýval sa v Paneláku

Vlado sa postupne dostával do povedomia Slovákov stále viac a viac a to aj vďaka jojkárskemu seriálu Panelák, ktorý bol v tej dobe prvým denným seriálom na Slovensku. Stvárňoval tam postavu podpapučiaka a mamičkinho maznáčika Jakuba Švehlu. Jeho seriálovou manželkou bola talentovaná a uznávaná Diana Mórová a mamičku mu zahrala úspešná Hana Gregorová. Denný seriál Panelák opustil až keď dostal ponuku do markizáckeho seriálu Búrlivé víno. Odvtedy začal byť Vlado jedným z najviac vyťažených slovenských hercov, ktorý je na obraze viac-menej nonstop.