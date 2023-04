Čím viac je herečka na očiach, tým viac sa rieši aj jej vzhľad a s tým má Kristína aj osobnú skúsenosť. Keďže ju atakujú ľudia s netaktnými poznámkami, rozhodla sa tému estetických zákrokov otvoriť raz a naposledy. Inšpiroval ju k tomu zážitok z výťahu. „Tak si idem výťahom a v strede rozhovoru sa ma niekto spýta, či ich mám to... ukáže mi na pery. Ja sa pozriem do zrkadla, či mám nejakú špinku od raňajok, nikde nič, tak sa spýtam, že čo? - No máš ich napichané, že?” otvorila herečka tému napichaných pier, s ktorou sa stretáva často, píše magazín Život.

Už od detstva riešilo okolie jej výrazné pery. „Už niekoľko rokov dokolečka čelím otázkam, či som bola na botoxe. Tak si vravím, že už stačí. Odpovedám takto hromadne a poslednýkrát, lebo na svete sú naozaj oveľa podstatnejšie veci, ktoré stoja za vašu aj moju pozornosť," napísala herečka verejne na svojom Instagrame dúfajúc, že sa táto informácia dostane aj k zvedavcom, ktorí sa ju neštítia s touto témou konfrontovať priamo.

Neváhala preto zverejniť tiež fotografie z detstva ako "dôkaz" pre tých, ktorí neveria.