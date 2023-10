Ivan študoval na FTVŠ, ktorú zanechal, keď sa dostal do finále SuperStar. „Myslel som si, že už som veľká hviezda a že školu už nikdy potrebovať nebudem. Bol som mladý a hlúpy, dnes by som konal určite inak,“ smial sa po rokoch.

Dva roky účinkoval v muzikáli Traja mušketieri na Novej scéne, v ktorom stvárnil Aramisa. „Bola to fajn skúsenosť, ale divadlo nebolo to, čomu by som sa chcel venovať," povedal pred rokom pre Plus 1 deň. „Začal som spolupracovať s Lacom Lučeničom. Za mesiac spolupráce sme urobili len jednu pesničku a aj tá už bola 20 rokov stará. Sedeli sme viac na kávičkách ako v štúdiu, preto som sa rozhodol na podnet vydavateľstva zmeniť producenta. Stali sa nimi bratia Bugalovci. Výsledkom bol album Umelé storočie ktorý, bohužiaľ, nebol taký úspešný, ako všetci očakávali.“

V roku 2009 prekvapivo zmizol zo slovenskej scény, odišiel do Londýna. „Hlavný dôvod bol ten, že hudba ma prestala stopercentne živiť. Dnes vidím veľa dôvodov, prečo to tak bolo, ale nechcem ich do detailov rozpitvávať. V stručnosti, urobil som rozhodnutia, ktoré neboli správne, dnes by som to určite urobil inak,“ vysvetlil. Po štyroch rokoch odišiel z Londýna do Manchestru za lepšími pracovnými podmienkami. „Skladal som si pesničky, hral na gitare, ale bez vystúpení. Len som sa udržoval v kondícii. Nič z toho však neľutujem, bolo to krásne obdobie môjho života.“ Sedem rokov preletelo a Ivana to začalo ťahať domov.

Ivan žije v Pardubiciach od roku 2019 a pracuje vo veľkom korporáte ako koordinátor logistiky. Tu stretol aj svoju životnú lásku Pavlínu. „Som tu s najlepšou ženou na svete, dva roky spolu žijeme v krásnom byte, ľúbime sa a sme šťastní. Výsledkom našej lásky je dcérka, ktorá sa narodí v januári,“ hovoril pred rokom od srdca. „Spolupracujem s bratislavskou skupinou Trištvrte. Je to však skôr záľuba. Nemáme žiadne promo, nikam sa netlačíme, nikoho o nič neprosíme. Chceli by sme hrať viac, občas sa nám niečo pritrafí," dodal. Pozrite si ho v našej galérii.