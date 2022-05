Stal sa aktuálnym kráľom tanečného parketu a vďačiť za to môže nielen svojmu talentu, ale aj profi tanečníčke. Vanda Poláková ho vytiahla až celkom hore a vyzerá to tak, že zafungovala chémia.

S tanečnou partnerkou im to na parkete pristalo na parkete a zrejme aj mimo neho. Herec sa pre Markiza.sk rozhovoril o spoločnom vzťahu aj viac: "Ja som sa pred Vandou otvoril viac, čo Vanda veľmi ocenila a ja to z nej cítim. Nie je to len v rukavičkách, ale už sa trochu viac poznáme. Vidím na Vande, keď je v pohode, aj keď nie je. Nesnažím sa však pýtať, čo sa stalo? Vidím, že nie si v pohode, lebo ja to viem, že nie je v pohode a viem aj prečo, viem to predpokladať. Mlčanie je podľa mňa veľmi vzácna chvíľa. Obaja vieme, prečo mlčíme a je nám tak dobre," priznal úprimne.

"Ja mám veľmi rád, že sme s Vandou prepli z tých zdvorilostných giest už do takého drsnejšieho humoru, že to začalo fungovať," povedal s úsmevom na perách. "Mám pocit, že som prišiel na to, čo Vande imponuje ako tanečnej partnerke, ako žene. Prirodzene to nastáva, je to ďalšia rovina toho vzťahu, nesnažili sme sa o to nasilu. Som unavený, ale šťastný!" dodal.

Zdroj: Wanda.sk