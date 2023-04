O tom že má známy francúzsky herec Gérald Depardieu (74) rád ženy a svoju popularitu využíval aj na to, aby im bol bližšie, ako im je možno milé, je známe. Teraz sa prevalilo, koľko žien skončilo v jeho náručí nedobrovoľne a čo im robil.

Zatiaľ sa totiž počet žien, ktoré obvinilo slávneho herca zo sexuálneho napadnutia alebo obťažovania, ustálil na čísle 13. Je však otázne, či je konečné.

Všetky z týchto žien tvrdia, že ich Depardieu obchytkával, dával im ruku na intímne miesta a mal nepríjemné poznámky. Malo sa to diať za posledných dvadsať rokov počas nakrúcania filmov, ale aj na verejnosti, informovala o tom spravodajská stanica BBC News.

Hercov právnik všetky obvinenia odmieta a herec popiera, že by ženám robil niečo, čo bolo proti ich vôli. Ženy však majú iný názor a obvinenia proti nemu prichádzajú dva roky po začatí trestného stíhania za znásilnenie, ktoré samozrejme herec popiera. Čo mal teda náruživý herec od svojich obetí chcieť? Pre francúzsku webovú stránku Mediapart sa rozrozprávala jedna z komparzistiek a tvrdí, že jej strčil ruku pod šaty a pokúsil sa "vkĺznuť k nohavičkám". Ona s tým nesúhlasila a ruku mu rázne odstrčila. On jej odpovedal agresiou a pokúsil sa o to znova.