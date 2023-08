Dano Heriban bol mimoriadne talentovaný človek a všestranný umelec, ktorý odišiel predčasne 24. mája 2023. Jeho maželka Kamila Heribanová sa prvýkrát ukázala v spoločnosti na koncerte s názvom Hodina nočného pokoja, ktorý sa organizoval na počesť zosnulého herca.

Zdroj: EMIL VAŠKO Spomienková akcia na herca Dana Heribana v Trnave. Na snímke Kamila Heribanová.

Bol to pre ňu opäť ťažký moment, o tom niet žiadnych pochýb. Herečka, známa zo seriálu Mama na prenájom, chvíľami neudržala slzy, no celkovo to zvládla statočne, aj za podpory blízkych kamarátov. Potom sa stiahla do úzadia ale času na vyrovnanie sa so stratou jedného z najdôležitejších ľudí jej života nebolo veľa.