Rodinka Kandráčovcov sa pred pár mesiacmi rozrástla o ďalšieho člena. Erika svojmu milovanému Ondrejovi na svet priviedla rozkošnú Máriu. Tá robí radosť nielen rodičom, ale vytešujú sa z nej aj starší súrodenci. Deväťročný Ondrejko a sedemročná Emma. A aby si rodinka navždy zapamätala svoje ratolesti, absolvovali vianočné fotenie. Snímky od profesionálnej fotografky zverejnil Ondrej na svojej sociálnej sieti. Verejnosti neušiel jeden detail.

Zdroj: instagram Kompletná rodina Kandráčovcov: Manželia Ondrej a Erika a ich deti Emka, Ondrejko a najmladšia Mária v kočíku

"Perfektné svetre, ako ste sa dobre zladili," vbilo do očí okamžite mnohým fanúšikom. Ondrej so synom mali na sebe totiž úplne rovnaké svetre s vianočnou tematikou. Erika sa aj so svojimi dcérkami zase zladili doružova. Vydarené vianočné fotky sympatickej rodinky nájdete v galérii.