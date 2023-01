Vzhľadom na to, že Juraj sa uchytil v Prahe, odkiaľ začali prichádzať pracovné príležitosti, denné povinnosti boli na pleciach Zuzany. „Lucasa vozím do školy vo Vrakuni, potom späť Izabellu do Ružinova do škôlky a najmenšiu k babke-dedkovi a až potom môžem ísť nakrúcať. Okrem toho sú tu krúžky, každý deň niečo, basketbal, balet... Musím si aj toto strážiť, aby som po ne stihla ísť a odviezť ich, kam treba,“ zverila sa denníku Nový Čas. Herečka v tom čase tiež priznala, že život s tromi deťmi v ružinovskom trojizbovom byte je značne obmedzujúci.

S odstupom času sa Zuzana môže pochváliť veľkou životnou zmenou, na ktorú čakala. V rozhovore pre jojkársky Top Star totiž uviedla, že sa im konečne podarilo presťahovať do väčšieho tak, ako plánovala. Rodinka si teda môže užívať komfort, ktorý ich nový byt ponúka. Ako píše eva.sk, bývajú vo Vrakuni a presťahovali sa len nedávno. Pozrite si ich nový dom v našej galérii.