Speváčka si po dlhom čase vyšla do spoločnosti a šla sa pozrieť na živý prenos tanečnej súťaže.

Katka Knechtová rozhodne nie je typ speváčky, ktorá by vymetala večierky, párty a akcie. Veľmi sporadicky sa niekde ukáže, aj to to má väčšinou niečo spoločné s hudbou. Na akciách typu Let´s dance ju vídať málo. Preto bola prekvapením večera a hneď dvakrát.

Najprv tým, že vôbec prišla a potom tým, ako úchvatne vyzerala. Mala na sebe krásne zelené strapcové šaty, ktoré sa na taký večer dokonalo hodili a nepodcenila ani vizáž. Pozrite si ju v našej galérii.