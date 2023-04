Legenda československej rockovej scény skupina Tublatanka oslavuje svoje jubileum dlhoočakávaným albumom. Na novinke s názvom Uprostred chaosu prináša 15 nových originálnych piesní. Kapela nahrala album v dlhoročnej zostave Maťo Ďurinda, Juraj Topor a Peter Schlosser. Pre nás si zaspomínal na svoje začiatky pri klavíri a prezradil, či z jeho detí budú muzikanti!

"Som rád, že mám milú, peknú a inteligentnú ženu, s ktorou máme veľa spoločných názorov a máme sa vždy o čom porozprávať. Máme radi aj spoločnú hudbu, či už rockovú, ale aj iné žánre. Chodíme spolu aj na koncerty, berieme aj deti. Teším sa, že aj moje deti poznajú naše piesne," hovorí hrdý otec. "Syn Martin má jedenásť rokov a natáča mi hlavné časti koncertu, ktoré potom zostrihá ako dokument. Ide mu to veľmi dobre. Cítim, že on, aj dcéra Barborka majú hudobný sluch a talent na hudbu. Keď niečo spievajú len tak pre seba, zaspievajú to krásne čisto. Ale ja ich do ničoho nenútim. Keby chceli raz robiť hudbu, samozrejme ma to poteší a rád im pomôžem, hovorí Maťo. Obe deti chodia od prvej triedy na klavír a podľa jeho slov aj celkom pekne hrajú. "Uvidíme, čo bude ďalej, či ich muzika bude baviť, s manželkou nechávame to rozhodnutie na nich."

Kedy sa Maťo Ďurinda (61) vlastne rozhodol pre muziku? "Ja som v detstve chodil tiež na klavír, ale skončil som po piatich rokoch a rodičom som „pílil uši“, že chcem byť hokejista. Keď ma učiteľka na hudobnej vyvolala, aby som zaspieval nejakú pesničku, celý som očervenel. Hanbil som sa a hlas sa mi triasol. Zmenilo sa to v štrnástich rokoch, keď som začal počúvať Beatles a Queen. Dal som prednosť gitare pred hokejom a muzika ma úplne dostala..."

Rocker? Jedine s dlhými vlasmi!

"Vždy som mal rád rockový imidž a už na základnej škole som nosil dlhé vlasy, žiaľ, k nepochopeniu triednej učiteľky i riaditeľa školy. Poslali ma vždy k holičovi ostrihať. Kontrolovali to potom školník s riaditeľom. Keď bol takzvaný kontrolný deň, tak som do školy proste neprišiel, aby som sa tomu vyhol," spomína dnes s úsmevom rocker. "Strašne som nemal rád, keď mi holič vyholil všetko vzadu až po krk. Dnes je to moderné, ale ja som to nikdy nemal rád. Holič ma strihal pri sviečke, nesymetricky a tak škaredo, že som až plakal." Fotky Tublatanky a Maťa Ďurindu si môžete pozrieť v našej galérii.