Pavel Bruchala (45)

Bývalá moderátorská hviezda Markízy, vyštudovaný herec odišiel zo šoubiznisu v roku 2014. Pavel po 13 rokoch na obrazovke rozbehol svoj vlastný biznis s tým, čo má najradšej a to je cestovanie. Nie je turistický sprievodca ani nemá klasickú cestovnú kanceláriu, ale keďže skončil strednú školu, nerobilo mu problém začať v tomto segmente vlastný biznis.

Zdroj: Marta Földešová

Ak by ste však čakali vylihovanie na pláži v luxusnom rezorte a klasického sprievodcu len po pamiatkach, ako to býva zvykom, tak to v žiadnom prípade. Modrooký fešák ponúka tzv. dobrodružné cestovanie. So svojimi klientmi cestuje po svete a ukazuje im, čo všetko môžu zažiť v správnom čase na správnom mieste.