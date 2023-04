Stále poťahuje nitky v zákulisí Let´s Dance, no pre divákov je neviditeľný. Prečo sa skrýva? Ako vníma šoubiznis? A je stále single?

V Let´s Dance začínal ako tanečný partner Zuzany Fialovej v roku 2007, a stali sa aj víťazmi prvého ročníka. Potom tancoval s Adelou Banášovou, Nelou Pociskovou, a Gabrielou Gunčíkovou. Skvelý tanečník, choreograf a pedagóg sa následne presunul do zákulisia a počas ôsmych sérií šou sa stal kľúčovým človekom a neoddeliteľnou súčasťou Let´s Dance. Nechýba ani v aktuálnej sérii, no na obrazovke ho neuvidíte. Prečo? "Nie som človek, ktorý by túžil byť na obraze," hovorí.

Zdroj: Emil Vasko Peter Modrovský v časoch, keď chodil s Adelou Banášovou. Ich vzťah trval 7 rokov

"Moje pôsobenie v Let´s Dance je komplexnejšie, nerobím len jednu vec. Tak ako v prechádzajúcich ročníkoch, aj teraz pomáham s mojimi skúsenosťami, choreografiami, riešim výber skladieb, výber tém pre jednotlivé kolá, som spoluzodpovedný za kasting tanečníkov. Tanečná stránka a zložka je akoby pod mojím dozorom spoločne s choreografom Miňom Kerešom."

Slobodný a nezadaný. Ktorá má šancu?