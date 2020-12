Dcérke Júlii, ktorá už má sedem rokov a je školáčka, pribudne súrodenec. Pandémia zahnala väčšinu umelcov do ústrania, navyše Zuzka žije so svojím partnerom, členom činohry Slovenského národného divadla Ondrejom Kovaľom mimo Bratislavy, v novom dome pod karpatskými horami, preto sa jej dlho úspešne darilo tajiť tehotenstvo.

Zdroj: Facebook/zuzananorisová Rodinná idylka s malou Júliou…

No v piatok v relácii Milujem Slovensko, kde bola spolu s Ondrejom a so svojou sestrou Soňou Norisovou v tíme Dana Dangla, už len ťažko mohla skryť vypuklé bruško. Kamera prestala byť milosrdná – a je to vonku! Herečka nám pohlavie bábätka s úsmevom odmietla prezradiť, ale aspoň priznala, že príde na svet koncom budúceho januára. Veľa šťastia, Zuzka!