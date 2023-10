A neboli by to Cigánsky diabli, aby svojej drahej nevystrojili parádnu oslavu. Ako píše casprezeny.sk, na slávnosť sa dostavila skoro celá rodina, no všetkých zatienili hlavne dve dámy.

Samozrejme v centre pozornosti stála Vanesska. No karty zamiešala aj jej mama. Silvia je známa pre svoj cit pre módu a na túto veľkú udalosť sa obliekla naozaj výnimočne. Doslova žiarila nielen pýchou na svoju šikovnú dcérku, ale pútala pozornosť aj prepracovanými šatami, dokonalou vizážou a neuveriteľne dlhými nohami. Pozrite si ich v našej galérii.