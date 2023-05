Obľúbená kanadská herečka Megan Follows sa preslávila ako nezabudnuteľná Anna zo Zeleného domu. Krásny televízny film o ryšavej sirote nakrútila v roku 1985.

Ako píše casprezeny.sk, neskôr sa tvorcovia a herci stretli ešte na nakrúcaní dvoch pokračovaní a fanúšikovia nemohli byť šťastnejší. Megan sa so svojou postavou dokonale stotožnila a to sa s ňou nesie celý život. Dodnes je z nej úspešná žena, ktorá sa aktívne venuje svojej kariére. Z herectva sa presunula do režisérskych vôd a neprestáva skúšať nové veci.

Má 55 rokov, vychovala dve deti a je rozvedená. Na svojom Instagrame zverejňuje aktuálne zábery, jedna z fotografií vás dojme. Megan sa odfotila pri nádhernom jesennom strome so žltými listami. Atmosféra celkom pripomína Annu zo Zeleného domu. Keď sa na ten záber pozriete, v spomienkach sa okamžite prenesiete späť do minulosti.

A Megan vyzerá čím ďalej, tým lepšie. Pozrite si ju v našej galérii.