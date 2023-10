Lady Gagu poznajú fanúšikovia predovšetkým ako úspešnú speváčku, no počas svojej kariéry zahviezdila aj v niekoľkých filmoch či seriáloch.

Ako píše emma.sk, z drsnej príšerky sa stala nežná kvetinka a hoci speváčku inak ako s výrazným líčením na verejnosti nevidieť často, najnovšie sa prejavuje iba tak. Dramatický imidž odložila bokom a prebudila v sebe jemnú ženu s prirodzenou tvárou. Bez mejkapu a zásahov retušéra.

Odkedy sa prepracovala na výslnie hudobného neba, vystriedala stovky bizarných kostýmov s nánosmi mejkapu na tvári. O to výnimočnejšie pôsobila na fotografiách, na ktorých pózuje s takzvaným nahým líčením či úplne bez neho. Hrubé očné linky a do očí bijúci rúž blondínka nenosí nonstop. Na fanúšikovských stránkach sa objavili zábery, kde pózuje ako 18-ročná na fotografiách z roku 2004. Spoznali by ste ju?

Pozrite si ju v našej galérii.