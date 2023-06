Po tom, ako stretla o 18 rokov mladšieho MMA zápasníka Zdeňka Polívku (24), je Lucie neustále usmiata a lásku už neskrýva! Nečudo. Po predošlých nevydarených vzťahoch má nárok na šťastie.

Po tom, ako stretla o 18 rokov mladšieho MMA zápasníka Zdeňka Polívku (24), je Lucie neustále usmiata a lásku už neskrýva! Nečudo. Po predošlých nevydarených vzťahoch má nárok na šťastie. Dvojicu pre rokom prezradila ich prvá spoločná fotografia, na ktorej boli aj s kamarátmi. No keďže sa obaja k sebe túlili, bolo viac ako jasné, že tvoria pár. Lucie dokonca v septembri poskytla rozhovor pre Blesk.cz, kde priznala, ako to s ňou a mladučkým zápasníkom vlastne je. „Užívam si stav zamilovanosti, je to to najkrajšie obdobie,“ prezradila. Zdenek je do Lucie, zdá sa, tiež bláznivo zamilovaný a pomaly sa od nej učí aj hviezdnym manierom, ale napriek tomu sa snaží chrániť si súkromie a zostať sám sebou. Pre CNN Prima News na túto tému povedal: „Strhla sa doslova lavína záujmu o moje súkromie a i keď sa niekomu môžem zdať ako exhibicionista, svoje súkromie si strážim a o nejakú pozornosť veru nestojím.“ Len nerád by sa totiž preslávil iba ako „priateľ Lucie Vondráčkovej“, aj keď ju podľa jeho slov „registruje“ už od svojich deviatich rokov. A Lucie? Za sebou má už mnoho vzťahov so známymi mužmi. Jedným z nich bol jej exmanžel a známy hokejista Tomáš Plekanec, s ktorým má dvoch synov Matyáša a Adama. Medzitým bola Vondráčková ešte raz tehotná. Dcéru Elišku, ale potratila v šiestom mesiaci. Za ruku sa vodila aj s inými známymi mužmi. Zdá sa však, že láska k Zdeňkovi naberá na obrátkach. Dôkazom môže byť aj fakt, že si kúpili spoločného psa. Že by to bol nácvik na oveľa väčší záväzok? Ako jej to pristane s mladým zápasníkom? Ich spoločnú fotografiu nájdete v našej galérii.

