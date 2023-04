Speváčka oslávila koncom marca 55. narodeniny, no zdravotný stav a výzor vháňa jej fanúšikom slzy do očí. Kedysi krásnu Celine nespoznáte. Zriedkavá choroba, na ktorú neexistuje liek ju ničí. Váži už len 43 kilogramov!

Ako píše Nový čas pre ženy, fenomenálna speváčka sa v decembri 2022 rozhodla na Instagrame otvorene prehovoriť o svojej chorobe, ktorou trpí jeden človek z milióna. So slzami v očiach priznala, že jej diagnostikovali neliečiteľné neurologické ochorenie tzv. Syndróm stuhnutej osoby (SPS - Stiff-Person-Syndrom). To spôsobuje nekontrolované napínanie svalov a opakované epizódy bolestivých kŕčov. Tento stav v konečnom dôsledku vyrába z chorých „ľudské sochy“. Spočiatku síce stuhnutosť prichádza a odchádza, no postupne uzatvára telo do strnulých pozícií, takže ľudia nemôžu chodiť ani rozprávať. Táto diagnóza ju prinútila zrušiť aj európske turné.

Najbližšie okolie speváčky je z jej stavu znepokojené. Než sa rozhodla oznámiť verejnosti zriedkavú diagnózu, ktorou trpí, už aj tak vychudnutá hviezda, opäť stratila na hmotnosti. Zdroj z jej okolia tvrdí, že pri výške 171 cm, váži len 43 kilogramov!