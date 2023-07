Je mladá, krásna, talentovaná a síce by mohla byť pokojne aj modelka, rozhodla sa pre novinársku cestu.

Jej cesta k moderovaniu vôbec nebola rýchla, prepracovala sa k nej od spravodajstva cez webovú reláciu, až po veľkú šou vo svetlách reflektorov. Moderátorka TV Markíza Lucia Hlaváčková nám porozprávala, ako sa vlastne dostala do televízie, ale aj to, kedy sa bude vydávať, keďže je tri roky zasnúbená.

Luci, je o Tebe známe, že si z rodiny, kde je dedo Oldo Hlaváček herec, otec Ivo Hlaváček herec, sestra Michaela Hlaváčková modelka. Mala si aj Ty ambície ísť podobným smerom?

Bolo to na programe. Podľa období a diania okolo mňa som od detstva snívala o rôznych profesiách. Chcela som byť právnička, zubárka, archeologička, špiónka, moderátorka či novinárka. Posledné dve sa pretavili aj do reality. Zrejme to bol v podvedomí najsilnejší „chtíč“.

Počas štúdia si žila aj v zahraničí a bola na výmenných pobytoch. Kde to bolo a čo Ti to dalo?

Počas vysokej školy som absolvovala študijný program Erasmus v talianskom Neapole. Cestovala som veľa aj vďaka sestre a jej kariére topmodelky. Keďže bola veľmi vyťažená ostala som na danú destináciu často sama, iba s jej odporúčaniami. Byť v cudzine odkázaný sám na seba, s obmedzeným badžetom je podľa mňa veľmi obohacujúce. Človeka to zocelí a vzchopí. Naučí samostatnosti, komunikačným zručnostiam či poznaniam, napríklad, že každá situácia má riešenie.