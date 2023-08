Dnes sa usmieva, má dôvod na radosť, ale pred rokom 2019 to tak nebolo. Česká herečka a speváčka Lucie Vondráčková zažila dosť nepríjemný rozvod s hokejistom Tomášom Plekancom, s ktorým žila osem rokov v Kanade. Vzali sa v roku 2011. Majú spolu dvoch synov Adama a Matyáša a aj keď bol rozchod poriadne medializovaný a istý čas si takmer nevedeli prísť na meno, Lucie to nakoniec vzala ako jednu veľkú lekciu.

Všetko má svoj dôvod

„To, že sa človek zamiluje niekde inde a odíde od rodiny, sa môže stať. Potom je už len na tých dvoch, ako si to navzájom odpustia. Teraz je vďaka sociálnym sieťam také jednoduché niekoho stretnúť. Preto sú dnes vzťahy vo fakt veľkom nebezpečí. Ak majú partneri deti, musia sa naučiť spolu neustále komunikovať. To predsa nejde niekoho odstrihnúť. My sme sa nikdy neprezentovali súkromím na sociálnych sieťach,“ povedala Lucie v rozhovore pre Plus 7 dní v roku 2021.

Zdroj: herminapress.cz Lucie Vondráčková a exmanžel Tomáš Plekanec

Rozvod bol pre ňu aj pre synov ťažký aj preto, že sa museli sťahovať naspäť do Česka a dialo sa veľa zmien. Keď sa v roku 2019 vrátila, dopriala si pokoj a bola sama. Ako spomínala v rozhovore, tri roky strávila len s deťmi a bolo im dobre.

„Všetko má svoj dôvod. Verím, že Pánboh to s nami myslí dobre, no nedá sa mu uprieť zmysel pre drsný humor. Keď nepočúvate jeho signály, on pridáva a pridáva, pričom je to čoraz drsnejšie a vo finále je z toho strašná lekcia,“ vyznala sa. Potom jej v júli 2021 do života prišiel moderátor Petr Vojnar. S tým tvorila pár asi osem mesiacov.

Zdroj: blesk.cz Lucie Vondráčková a Petr Vojnar

V rozhovore pre Plus 7 dní hovorila aj o bábätku a nič nevylučovala. „Neviem, či by som si ešte trúf­la otehotnieť, už som dosť stará. Ak so mnou bude mať Pánboh taký plán, podvolím sa, ale zvlášť to nepodporujem.“ Nakoniec si dali zbohom.