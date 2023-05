Čo sa zmestí Kate do minikabelky?

Princezná z Walesu zakaždým drží v ruke miniatúrnu kabelku veľkosti peňaženky, dokonale zladenú s outfitom. Čo sa však zmestí do kabelčičky širokej 15 krát 18 centimetrov? Neuveríte, ale dokázala by do nej napratať smartphone, hrebeň, rúž, dezinfekčný gél na ruky a minipeňaženku na drobné a platobnú kartu. Kate však malých kabelkách nosí niečo iné. Zistila to autorka jej biografie Macica Moddy, ktorá v knihe uviedla, že princezná má vždy so sebou tieto štyri veci: zrkadielko, pijavý papier, vreckovku a balzam na pery. Princezná z Walesu je vášnivá fotografka a často berie so sebou vlastný fotoaparát a notebook. V pracovný deň býva kabela princeznej Catherine plná rôznych vecí, ktoré potrebuje pri plnení kráľovských povinností. O tú sa jej stará ochranka a princeznú vidieť len s malou listovou kabelkou pre prípad, že by sa ju niekto pokúsil ukradnúť.

Zdroj: Getty Images/WPA Pool Najväčšiu kabelku mala princezná Catherine pred 5 rokmi vo Wimbledone.