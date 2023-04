Félix Slováček miluje vône! „Nemám žiadne obľúbené značky a vždy sa mi páči nejaká iná. Preto ich mám doma viac – a najradšej citrusových,“ povedal pred časom v rozhovore pre portál blesk.cz. Vraví, že vekom sa preferencia toho, čo vám vonia pod nosom, menia. „Milujem vône, najrôznejšie voňavky,“ priznáva a zároveň prezrádza aj niečo z jeho súkromia. Muzikant je totiž aj napriek veku nielen vyvoňaný, ale aj vždy elegantne oblečený. Uprednostňuje košele pred ležérnymi tričkami, ale snaha byť neustále šik, niečo stojí.

Kto mu teda všetky tie košele perie a žehlí? Že by jeho manželka Dáda Patrasová? „To nie. Dáda je princezná a princezné to predsa nerobia,“ smeje sa Slováček. „Všetky si ich žehlím sám. Celoživotne,“ prekvapuje. „Naučil som sa to, keď som študoval v Brne na JAMU a býval som sám v podnájme. Nič iné mi nezostalo.“ Časom prišiel na to, že si košeľu vyžehlí tak, ako to nevie nikto. Za osem minút má jednu dokonale hotovú.