Jednoznačne najznámejším partnerom a zároveň aj druhým manželom Dagmar Havlovej bol samozrejme český prezident Václav Havel (†75). „Presne si pamätám na to, ako sme sa zoznámili. Na to sa nezabúda. Osudová láska zostane navždy v srdci,“ povedala pred časom pre náš týždenník Dagmar Havlová. O ruku ju Vašek – ako ho Dagmar volala, požiadal na Hrádečku: „O ruku ma žiadal hneď niekoľko krát, ale vždy som ho odmietla. Bála som sa,“ prezradila nám. Napriek tomu pri om stála dlhé roky doslovne v dobrom aj v zlom a bola mu vždy oporou a je to tak aj po jeho smrti. „Nemala som čas rekapitulovať dobré aj zlé. Snažím sa žiť súčasnosťou s Vaškom stále v srdci. Smrťou sa náš zväzok neskončil.“

Tu sa však zdá sa, romantika končí. Povráva sa totiž, že Dagmar sa do Havla zamilovala v čase, keď mu zomierala prvá manželka Olga a šepká sa aj to, že mali spolu pomer ešte za jej života. Možno aj to je dôvodom, že keď sa Havel s Dagmar (vtedy Veškrnovou) necelý rok po smrti Olgy oženil, nestretlo sa to s prílišným nadšením. Dáša si časom získala náklonnosť Čechov tým, že sa o stále chorľavejšieho prezidenta starostlivo a dojemne starala až do smrti.