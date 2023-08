Ako píše plus7dni.sk, hoci súčasným partnerom Hany Gregorovej je už dlhší čas o 30 rokov mladší Ondřej Koptík, najdlhšie obdobie prežila so svojím druhým manželom Radkom Brzobohatým. S ním sa herečka zblížila v rolu 1980 pri nakrúcaní filmu Noční jazdci, keď celkom prepadla jeho kúzlu. Kvôli veľkej láske sa rozviedla, a on sa tiež rozišiel so svojou vtedajšou manželkou Jiřinou Bohdalovou. Hana mu dala vytúženého syna Ondřeja.

O prvom Gregorovej manželovi sa toho vie podstatne menej. Bola to Hanina prvá veľká láska, taká študentská. Gassana si vzala v roku 1976 a o rok neskôr sa im narodila dcéra Rola. Manželia však spolu nežili, Gassan žil v Emirátoch a herečka na Slovensku. Dubaj bol podľa Hany nádherný, ale ona je patriotka a nikde inde by nevedela žiť. Keď sa Hana zosobášila s Radkom Brzobohatým, dostala Rola jeho priezvisko.

