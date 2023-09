Spevák Tomáš Bezdeda prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Stal otcom a so svojou manželkou sa rozhodli pre ďalší dôležitý životný krok a čoskoro budú bývať vo vlastnom dome.

Spevák Tomáš Bezdeda sa oženil so svojou snúbenicou Ivanou a krátko na to sa z mladomanželov stali rodičia. Synčekovi dali krásne meno Jakubko, a Tomáš sa z neho veľmi teší. Svojho synčeka berú mladí rodičia naozaj všade a veľmi rýchlo sa z neho stal parťák do života. Dokonca zvláda aj turistiku vo Vysokých Tatrách.

Zdroj: Emil Vasko DOD markiza 2014

"Prvý výstup aj s Jakubkom v Tatrách na Popradské pleso a Štrbské pleso a dnes bolo slniečko príjemné …a bolo to príjemné aj vdaka kočíku, okrem čerstvého vzduchu Kubo z toho síce nič nemá, ale my máme," napísal spevák na svoj Instagram. Nedávno sa ale rozhodli posunúť vo svojom živote ďalej.

