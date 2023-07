Manželom Jánovi a Barbare Ďurovčíkovcom sa v septembri 2020 obrátil život naruby. Stali sa rodičmi svojho prvého spoločného dieťatka Janka. Od tej doby poriadne vyrástol! Ako sa známy choreograf cíti v úlohe otca? "Je to niečo úplne iné v mojom živote. Som šťastný človek. Vo veku, aký mám ja, to prichádza so všetkými pozitívami aj s negatívami. Určite to beriem inak ako dvadsaťročný mladík. Je to dar. Ja od Janka dostávam toľko naspäť!"

Manželia pôsobia harmonicky a užívajú si šťastný rodinný život. Barborka je na sociálnych sieťach veľmi aktívna. Pridáva tam prevažne svoje fotografie a prostredníctvom stories informuje, čo má nové. Nedávno pridala horúci záber v bikinách a veru jej to poriadne pristalo. Janko má doma krásnu manželku, čo myslíte?