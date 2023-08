Ako sa blíži koniec letných prázdnin, mnohí rodičia začínajú zvažovať nákup nových školských potrieb pre svoje deti. Výnimkou nie je ani princezná z Walesu, ktorá sa pomaly začína pripravovať na návrat svojich troch detí - Georgea, Charlotte a Louisa, ktorým je 5 rokov, do školy v Berkshire, píše Daily Mail.

Kate bude opäť vyberať školské potreby a média si pripomínajú jej trapas pri vyberaní školských potrieb z roku 2018. Podľa Hello mala pri návšteve obchodu s detskou obuvou urobiť chybu - zabudla priniesť jednu dôležitú vec, a to ponožky. Zdroje prezradili, že Kate si musela požičať ponožky od zamestnancov obchodu, aby si jej deti mohli vyskúšať nové topánky. Pre bežných ľudí je to bežná vec, ale v kráľovskej rodine je to vnímané ako prešľap. Myslíte, že je to správne?