Práve oni poriadne zamiešajú karty. V novej sérii tak čakajte nečakané zvraty ale aj nové priestory.

Rebelka Lena

Lenu si zahrá krásna a talentovaná Jana Kovalčiková (32). Lena je mladšia Helgina sestra, odvážna, priama, ale rezignovaná a so zvláštnym smútkom v očiach. Do Bratislavy prichádza s desivým tajomstvom, ktoré odzrkadľuje dobu, rodinu, z ktorej pochádza a ktoré bude ovplyvňovať celý jej ďalší život, aj konanie. Lena si robí čo chce, mstí sa tak všetkým, ktorí jej siahli na jej krehké šťastie. Svoju sestru a jej muža vytáča do vývrtky, hlavne preto, že je chytrá, dômyselná, vtipná a vždy o krok vpredu. A keď zistí, čo Walterovi a Helge prekáža najviac - nič ju nezastaví.

Zdroj: TV Markíza Lenka alias Jana Kovalčiková

Mĺkvy Martin

Martin, ktorého stvárnil charizmatický český herec a tanečník Jan Révai (49), je tichý, priamy a čestný muž, Jakubov otec, ktorý sa vracia z Ameriky. Bez peňazí a s veľkou jazvou na bruchu. Odhodlaný starať sa o svoje deti po smrti manželky, trpezlivý voči hnevu, ktorý neskrýva Jakub. Prečo sa celé mesiace neozýval? Čo sa stalo, že sa vrátil tak náhle? Martin je mĺkvy, necíti potrebu o tom rozprávať, ale predsa sa nájde niekto, kto zistí, aký je Martin naozaj a čo pred ostatnými skrýva...