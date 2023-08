Ich vzťah si prešiel skúškami, ktoré by mnohé manželské páry, i po podstatne dlhšej známosti, len ťažko zvládli. Byť pod drobnohľadom verejnosti tomu rozhodne nepridalo. Napriek tomu sú Viktor (32) a Adela (42) Vinczeovci dôkazom toho, že netreba počúvať rady okolia.

Viktor, ako verejne známy človek pocítil potrebu dať o svojej neschopnosti počať dieťa vedieť jednak pre stúpajúci počet neplodných mužov a zároveň chcel v tom čase ochrániť svoju novopečenú manželku Adelu Vinczeovú, ktorej po svadbe začali médiá a široká verejnosť čoraz častejšie klásť otázky týkajúce sa zakladania rodiny, píše portál Život.

„Nedarilo sa nám počať dieťa, Adelka absolvovala všetky možné vyšetrenia a tie boli v poriadku, preto som sa logicky ponúkol, že sa dám vyšetriť aj ja, a tam to vyšlo…“doplnil moderátor, pre ktorého bolo zistenie o pomalých a „nekvalitných“ spermiách na krátky čas nepríjemným prebudením sa do reality plnej pochybností. Niektorí ľudia sa pohoršovali nad tým, prečo takú chúlostivú informáciu zo svojho súkromia vôbec vytiahol, iní mu zas radili nájsť si mladšiu partnerku, s ktorou by počatie dieťaťa nemuselo byť takým problémom…