Sympatická herečka Jana Paulová je obľúbená u Slovákov, ale aj Čechov. Herečka je u nás známa najmä zo série filmov Kameňák. V známej komediálnej sérii svojho manžela podvádzala, no v súkromí je tomu svojmu verná už neuveriteľných 47 rokov! Jej manžel je hudobný skladateľ Milan Svoboda, a dvojica sa teší z krásnej rodiny, ktorú spolu majú.

Nedávno si Janka zaspomínala na svoju maminku a na svojom Instagrame, kde je sympatická herečka veľmi aktívna. Zverejnila krásnu retro fotografiu. "Moja mama by dnes oslávila sté narodeniny. Každý deň na ňu myslím. Bola herečka, mala štyri deti, nemala to vôbec ľahké a napriek tomu to zvládala. Nekonečný obdiv a lásku Ti posielam, tam niekam," napísala krásne vyznanie.