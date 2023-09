Posledné narodeniny

Meky skonal po dlhoročných problémoch s imunitou na zápal pľúc, ktorý ho vystrašil už v roku 2017. Vtedy rýchlo privátnym lietadlom doletel z Londýna do Prahy a zveril sa do rúk českým špecialistom. "Na zápal pľúc sa dá zomrieť. Stalo sa to mojej mame,“ zaspomínal si na rok 2012. Našťastie vtedy všetko dobre dopadlo. No keď sa o štyri roky neskôr dostal do nemocnice, tušil, že je zle.

"Priatelia, zastihol ma nejaký zákerný bacil a skončil som na infúziách. Posielajte energiu, budem ju potrebovať,“ prosil verejne spevák. Keďže sa jeho stav následne výrazne zlepšil, poslali ho v deň narodenín, 21. októbra, na priepustku domov. O pár dní, žiaľ, zomrel. „Bola som s Mekym až do konca. Už to mal viackrát, no tentoraz to nedal,“ zverila sa médiám zronená vdova Katka, ktorá priznala, že jeho imunita nebola vôbec dobrá. „Meky mal dlhodobo zlú imunitu. Aj keď bol prechladnutý, nikdy to nevyležal poriadne, chcel sa fanúšikom rozdať, v podstate na každé turné išiel s antibiotikami, takže si vypestoval už aj rôzne alergie na antibiotiká,” povedala v relácii Interview 24 na ČT.