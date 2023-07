Jej leto je plné krásnych destinácií a najmä rodinnej pohody. Stretli sme sa s ňou na predstavení novej módnej značky Lucie Lukušovej a poradila ženám aj to, čo by im nemalo v šatníku chýbať.

Veronika Vágnerová sa preslávila hlavne ako Miss 2007, teraz je z nej dizajnérka topánok a venuje sa aj PR a výrobe akcií. Je známa tým, že miluje módu a tak sa prišla pozrieť na predstavenie novej módnej značky Lucie Lukušovej. Prišla v hnedom komplete, na ktorom mala prehodenú čiernu košeľu a v sexi šľapkách. Leto začala dovolenkou v Turecku a pokračuje ďalej. Je mamou osemročného syna a teplo si užíva s celou rodinou.

Jej Instagram je plný sexi fotiek v takých mini plavkách, aké ste možno ešte nevideli. Je však jedna z mála žien, ktorá si to môže dovoliť, tak prečo nie. Jej milovanou destináciou je Taliansko, kde chodí pravidelne. „Každý jeden jeho kút je krásny od Benátok až po Neapol, Sardíniu, Sicíliu a je to autom blízko. Určite odporúčam,“ povedala nám.

Čo by podľa nej nemalo chýbať v šatníku každej ženy? „Za mňa by každá žena mala mať jedny šľapky a jedny lodičky a určite čiernu alebo bielu košeľu. Môžete to hodiť na čokoľvek, džínsovinu, sukňu alebo šaty. Je to kúsok, ktorý zakryje a dodá šmrnc. A tiež biele tričko, čierne tričko, džínsy a sako,“ radí.

