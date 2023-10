Anna Šišková sa narodila 30. júna 1960 v Žiline. Už počas štúdia na gymnáziu ju to ťahalo k herectvu. Po skončení vysokej školy sa stala členkou Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Aj keď rodičia chceli, aby bola právnička, Anna Šišková sa rozhodla pre herecké povolanie. A veru, spravila dobre, na Slovensku aj v Česku sa stala známou pre skvelé výkony vo filmoch i na divadelných doskách.

Usmievavá herečka to v milostnom živote nemala príliš ružové. Počas študentských rokov sa zamilovala do hudobníka Jara Filipa, ktorý bol v tom čase ženatý. "Bola to moja prvá veľká láska. Kto poznal Jara Filipa, vedel, že to bol veľký milovník a ženy ho milovali. Nemusel vynaložiť veľké úsilie na to, aby ma získal," spomínala Šišková v relácii Trinásta komnata. Herečka napokon porodila dcéru Dorotu, aj keď sa na ňu Filip vykašľal. Tú napokon vychovával režisér Juraj Nvota. S ním má aj dcéru Terezu.