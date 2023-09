Bývalej plejmejtke Eve Cifrovej (40) sa narodilo vytúžené bábätko! S partnerom Lukášom sa dočkali dcérky, ktorej dali nádherné poriadne netradičné meno. "Malá Elaya je na svete. Narodila sa 13.8. 2023 o 5.24 hod. s váhou 4270 gramov a dĺžkou 52 cm," napísala na Instagram dojatá Cifrová krátko po pôrode.

Bábätko sa im nepodarilo počať prirodzenou cestou, a tak s partnerom Lukášom podstúpili umelé oplodnenie. S radostnou novinkou sa sexi blondínka podelila rovno na Vianoce. „Najprv sme si mysleli, že to pôjde prirodzene, ale potom sme zistili, že tam máme menšiu prekážku. Bolo úžasné, že sa nám to podarilo na prvý pokus. Mala som šťastie, že som to ľahko a bez problémov zvládala,“ prezradila pre Nový Čas pre ženy. Dnes je z nej už hrdá mamička, ktorá vyzerá naozaj božsky. O svoju dcérku sa príkladne stará a je to vidieť aj na jej sociálnych sieťach.

