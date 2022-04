Austrálsky herec RUSSELL CROWE(58) vždy na sebe tvrdo pracoval a vynieslo mu to ovocie. Okrem Oscara za Gladiátora sa zaskvel v mnohých ďalších pútavých snímkach a okrem bojových kvalít a vypracovaného svalstva zaujal aj hereckými výkonmi. V poslednej dobe sa mu však darí skôr len to druhé.

Anketa Myslíte si, že si herci za extrémne priberanie môžu sami? ÁNO, všetko je o životospráve 57% 57%

MOŽNO, pokiaľ nie sú chronicky chorí 14% 14%

NIE, je to vinou extrémneho tlaku producentov 29% 29% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Je mimoriadne obézny a napriek tomu, že sa stále ukazuje vo filmoch, je vidno, že mu to dáva zabrať. Ako pred rokmi priznal, kulturistická aktivita preňho nikdy nebola jednoduchá. Muskulatúru naberal veľmi ťažko a časom zistil, že chudne najlepšie vďaka diaľkovej chôdzi.

Zdroj: Getty Images

Počas pandémie s ním vyšli snímky Liga spravedlnosti Zacka Snydera či Vyšinutý (na videu) a len tento rok išlo alebo sa chystá do distribúcie až šesť filmov, v ktorých účinkuje: American Son, Poker Face, Rothko, The Georgetown Project, The Greatest Beer Run Ever a Thor: Láska jako hrom.

Viete, ktorý ďalší známy herec extrémne pribral? Zistíte na ďalšej strane...